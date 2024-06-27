تنسيق الجامعات.. تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، عن معلومات هامة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي كالتالى:

تعمل كلية العلوم على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، وكذلك إنتاج واستثمار بحوث علمية مبتكرة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية من خلال برامج أكاديمية متخصصة ومتطورة، ذات منظومة ذكية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي تساهم بشكل فاعل في خدمة المجتمع وتنمية البيئة محليا وإقليمياً.

وتضم كلية العلوم الأقسام العلمية التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الميكروبيولوجي، علم الحيوان والحشرات، والجيولوجيا.

وتقدم الكلية 18 برنامجًا تعليميًا أكاديميًا متميزًا لطلاب مرحلة البكالوريوس، وهي:( برنامج الرياضيات، برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب ، برنامج الإحصاء وعلوم الحاسب، برنامج الفيزياء ، برنامج الفيزياء الحيوية الطبية، برنامج علوم الفضاء، برنامج الكيمياء، برنامج الكيمياء الحيوية، برنامج الكيمياء التطبيقية ، برنامج النبات، برنامج الميكروبيولوجي، برنامج الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية، برنامج النبات والكيمياء، برنامج علم الحيوان، برنامج علم الحيوان والكيمياء، برنامج الجيولوجيا، برنامج الجيوفيزياء، برنامج الجيولوجيا و الكيمياء).

وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة في الدراسة، وتمنح جامعة حلوان، بناءً على طلب مجلس كلية العلوم، درجة البكالوريوس في العلوم في أحد التخصصات المذكورة بعد اجتياز الطالب بنجاح 138 ساعة معتمدة.

بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية الأساسية، تقدم كلية العلوم عددًا من البرامج النوعية بمصروفات، منها برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية للبكالوريوس، وبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية، وبرنامج علوم البترول والمعادن.

أما على مستوى الدراسات العليا، تشتمل لائحة الكلية على أكثر من 90 برنامجًا أكاديميًا، موزعة بين 4 برامج للدبلوم و40 برنامجًا للماجستير و40 برنامجًا للدكتوراه، كما تقدم الكلية برامج نوعية بمصروفات للدراسات العليا، مثل دبلوم تحاليل الكيمياء الحيوية المهني، دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية، ودبلوم فسيولوجيا التحاليل المعملية، ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية، وجميع هذه البرامج تتبع نظام الساعات المعتمدة.

وتضم كلية العلوم عدة مراكز نوعية متخصصة، منها مركز مراقبة الطقس الفضائي، ومركز الاستشعار عن بعد، ومركز الاستشارات الجيولوجية، ومركز للطاقات العليا، ومعمل مركزي.

كما تحتوي على معامل أبحاث متميزة لخدمة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، حيث تهدف الكلية إلى توفير بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم وفقًا لمعايير الجودة، مع التركيز على تقديم دراسات عليا متطورة وبحث علمي متميز.