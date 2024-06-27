مع تزايد الحرارة والرطوبة.. أعشاب تعزز المناعة وتهاجم الجفاف والهبوط

مع دخولنا فصل الصيف، تتزايد الحاجة إلى الحفاظ على صحتنا وتقوية مناعتنا، خاصةً في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، ويعد الطقس الرطب والارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بيئة مثالية لانتشار البكتيريا والفيروسات، ومن هنا تأتي أهمية استخدام الأعشاب الطبيعية التي تعزز الصحة وتقوي جهاز المناعة، وتعرض لكم “البوابة نيوز” أبرز الأعشاب الطبية التي تساهم في تعزيز المناعة في فصل الصيف وفقا لموقع “timesofindia” الطبي.



1- الكركم

الكركم هو توابل شهيرة بفوائدها الصحية العديدة، حيث تحتوي على مركب نشط يُعرف باسم الكركمين، وأظهرت الأبحاث أن الكركمين يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويمكن إضافة الكركم إلى الأطعمة اليومية مثل الحليب والشاي، أو استخدامه في الطهي لاستفادة مستمرة من فوائده.



2- الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من الأعشاب التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة القوية، وأظهرت الدراسات العلمية أن استهلاك الزنجبيل يمكن أن يعزز جهاز المناعة بزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا المسؤولة عن محاربة العدوى، ويمكن تناول شاي الزنجبيل بانتظام أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الأطعمة للاستفادة القصوى من فوائده.



3- النيم

النيم هو شجرة معروفة بخصائصها المعززة للمناعة، حيث يمكن استخدامها في الطب التقليدي لمئات السنين، وأظهرت الأبحاث أن النيم يعزز وظيفة المناعة من خلال تحفيز إنتاج الخلايا المناعية وتعزيز استجابتها للأمراض، كما يمكن تناول أوراق النيم مباشرة أو استخدامها في صنع عصائر صحية، كما تتوفر مكملات النيم لمن يفضلون الاستخدامات المكملة.



4- أوراق الزيتون

يبرز أوراق الزيتون كخيار طبيعي وفعال لدعم الصحة العامة والمقاومة ضد الأمراض، حيث تعمل كمضادات للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وتلعب دورًا بارزًا في تعزيز الجهاز المناعي، وتساهم في مقاومة الإنفلونزا وتقليل مدة وشدة الإصابة بالفيروسات المسببة لنزلات البرد والالتهابات التنفسية، بالإضافة إلى ذلك، تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن وظيفة الأمعاء.

5- الكمون الأسود

يتمتع الكمون الأسود بخصائص مضادة للأكسدة ومكافحة الفيروسات والبكتيريا، مما يساعد على حماية الجسم وتقوية النظام المناعي، ويمكن استخدام الكمون الأسود كمضاف طبيعي في النظام الغذائي أو استخدام زيته المستخرج للاستفادة من فوائده الصحية الشاملة.

وجدير بالذكر أنه ينبغي عليك التأكد من استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه المستخلصات، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية معروفة أو تتناول أدويةً خاصة.