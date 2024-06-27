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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي بكوم أمبو

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعى بكوم أمبو بمحافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة أجرة "كبود" بطريق كوم أمبو الزراعى فى المنطقة ما بين "السيالة والدكة" دائرة مركز نصر النوبة، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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