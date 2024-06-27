ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه بداية اليوم الخميس 27 يونيو 2024

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.99 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.74 جنيه للشراء و 60.92 جنيه للبيع.

فيما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.43 جنيه للشراء و 53.61 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.93 جنيه للشراء و 30.03 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.79 جنيه للشراء و 12.83 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.10 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.42 جنيه للشراء و 156.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع.