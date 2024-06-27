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الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه بداية اليوم الخميس 27 يونيو 2024

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم
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ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.99 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر متوسط سعر  صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.74 جنيه للشراء و 60.92 جنيه للبيع.

فيما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.43 جنيه للشراء و 53.61 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.93 جنيه للشراء و 30.03 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر صرف  اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.79 جنيه للشراء و 12.83 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.10 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.42 جنيه للشراء و 156.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية  تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع.

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