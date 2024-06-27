بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو

هنأت وزارة الخارجية البولندية رئيس الوزراء الهولندي السابق "مارك روته" على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد لـ حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلفا لينس ستولتنبرج.

وأضافت الوزارة - في منشور عبر منصة (إكس) نقله راديو (بولندا)، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس "تهانينا لـ مارك روته على انتخابه سكرتيرا عاما جديدا لحلف الناتو.. كما نعرب عن شكرنا للسكرتير العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج لقيادته الحازمة للحلف خلال العقد الماضي".

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أمس الأربعاء تعيين روته في منصب السكرتير العام الجديد للحلف، مشيرا إلى أنه سيتولي مهام منصبه بدءا من أول أكتوبر المقبل عند انتهاء ولاية ستولتنبرج.