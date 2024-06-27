السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدى مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR".

‏‎تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

ونشر القرار فى عدد اليوم من الجريدة الرسمية.