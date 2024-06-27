تعليم مطروح: بدء إجراءات التقديم لمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، تدشين أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية على أرض مطروح، وذلك بدخول مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية الخدمة العام الدراسي الجديد 2024 /2025 والتي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح ووزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة السويدي اليكتريك وشركة ايوك؛ لتضاف لسلسلة الصروح التعليمية الشامخة التي ازدانت بها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن شروط التقديم للمدرسة التكنولوجية تشمل حصول الطالب الراغب في التقديم على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بمجموع لا يقل عن 220 درجة وألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما في الأول من أكتوبر المقبل، ومتاح التقديم للطلاب من كافة محافظات الجمهورية على غرار المدارس التطبيقية الموجودة بأنحاء الجمهورية.

وكيل تعليم مطروح: مدة الدراسة بمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن مدة الدراسة ثلاث سنوات بمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية تضم 3 تخصصات (فنى خدمات قطاع الغرف/ فنى مأكولات ومشروبات ذكور وإناث).

وأكد شحاته أن شروط القبول بالمدرسة موضحة من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع الوزارة واجتياز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية والتي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي.

وكيل تعليم مطروح: يمكن للطالب الحصول على شهادة دولية

واختتم وكيل الوزارة موضحا أن مميزات مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية تتمثل في الحصول على شهادة دولية مطابقة للمعايير الدولية والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي مع وجود فرص متاحة بوفرة للتعيين بتلك المصانع والشركات بعد التخرج، بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي وتوفير الزي المدرسي.