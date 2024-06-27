"بربع مليون جنيه".. الفنانة هاجر أحمد تقاضي مغسلة بسبب إتلاف حقيبتها

أثارت الفنانة هاجر أحمد الانتباه بعد تقديمها شكوى ضد “مغسلة” في جهاز حماية المستهلك، بسبب تلف شنطتها الفاخرة من نوع "كريستيان ديور" التي تصل قيمتها إلى 5000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل ربع مليون جنيه مصري، وكانت تفاصيل الشكوى واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث استنكرت هاجر تلف الشنطة بسبب خطأ من المغسلة التي أرسلتها لها.

وأوضحت هاجر في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها اتصلت بالشركة قبل حوالي شهرين للاستفسار عما إذا كان بإمكانهم إصلاح بقعة صغيرة على الشنطة، وأكدوا لها أنهم يمتلكون الخبرة في التعامل مع شنط العلامات التجارية الفاخرة وأنهم قادرون على إصلاحها بسهولة، إلا أن المشكلة بدأت عندما لم تكن هاجر متواجدة في دبي، المكان الأقرب لها لإعادة الشنطة للصيانة، وهو ما جعلها تتأخر في إيجاد الحل المناسب للمشكلة.

وأشارت هاجر إلى أنها قدمت الشنطة للشركة وطالبتهم بإصلاحها، ولكنهم لم يتجاوبوا معها بشكل جدي لحل المشكلة، وأبدت استياءها من تعاملهم مع القضية، مؤكدة أنها طلبت منهم إرسال الشنطة إليها بعد الانتهاء من الصيانة لكنهم لم يلتزموا بذلك.

وتابعت هاجر أحمد في شكواها قائلة: «بعد ما تواصلت معاهم أكدوا لي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها، قلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعًا».

الشنطة الفاخرة من "كريستيان ديور" تعتبر الأكثر شهرةً وطلباً في عالم الموضة، وتعكس علامة Dior التجارية الرفاهية والأناقة على مدى 77 عامًا من التاريخ، ويتمتع الإصدار الجديد من هذه الشنطة بشعبية كبيرة بين الفنانات والنجمات العالميات، بمن فيهن ياسمين صبري، درة، نسرين طافش، مي عمر، ونادين نسيب نجيم، مما يجعلها جزءاً من أسلوب الحياة الفاخر والمطلوب بشدة في أوساط النخبة العالمية.

تأتي هذه الشكوى في وقت تشهد فيه مصر موجة من الحركة القانونية ضد مشاكل الاستهلاك والخدمات، مما يبرز أهمية حماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمات المقدمة في السوق، وتظل الشكوى القانونية قيد المتابعة، مع الترقب للحكم النهائي الذي سيحدد مستقبل الشنطة الفاخرة وحق هاجر أحمد في استرداد قيمتها أو تعويض عن الخسارة التي لحقت بها.