جامعة المنيا تحقق قفزة تنافسية على الخريطة العالمية

حققت جامعة المنيا تقدما غير مسبوق كونها أفضل الجامعات المُصنفة دوليًا في سبعة تخصصات ضمن أفضل تخصصات العالم، مُقارنة بالعام الماضى، حيث أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا عن احتلال جامعة المنيا للمركز 628 على مستوى جامعات العالم وفقًا لتصنيف "US News" العالمي، لتشهد الجامعة هذا العام تقدمًا هائلاً عن الإصدار السابق للتصنيف خلال العام الماضي بتقدمها 320 مركزًا، كما احتلت الجامعة المركز الــ 22 على مستوى الجامعات الإفريقية، والمركز الــ11 على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية الحكومية والدولية والخاصة والأهلية المصرية كافة .

وظهرت فيه بأربعة تخصصات فقط، حيث احتلت الجامعة هذا العام في تخصص علوم الطاقة والوقود المرتبة 66 عالميًا، وفي تخصص علم الصيدلانيات احتلت المرتبة 144، وجاءت في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية في المركز 206، وفي تخصص الهندسة احتلت المركز 207، والترتيب 349 في تخصص علوم الحاسب، واحتلت في تخصص الكيمياء الترتيب 817، وفي تخصص الطب الإكلينيكي حققت المركز 908 عالميا.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن ما حققته جامعة المنيا في هذا التصنيف العالمي، يعكس جُهودها في دعم احتياجات البحث العلمي، وربطه بالتنمية الشاملة للدولة المصرية، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وتحسين مخرجاتها البحثية، ومُساهمتها الحثيثة في رفع وبناء قدرات الباحثين العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن تميز جامعة المنيا في التصنيفات العالمية يأتي استكمالاً لرؤية الجامعة ومساعيها نحو تحقيق الجودة، والريادة، ووضع جامعتنا في مصاف الجامعات الدولية المتقدمة.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر للمُشاركين في هذا الإنجاز الكبير، وللسادة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين المشاركين بالنشر الدولي المتميز للبحوث، مهنئًا جميع منستبي الجامعة، ومؤكدًا على الاستمرار في تحقيق النجاحات لجامعة المنيا.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "US New " الأمريكي يُعد من أهم التصنيفات العالمية، التي تعتمد على عدة مؤشرات ومعايير تقيس: الأداء الأكاديمي للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المُصنفة عالمياً، والكتب المنشورة بدوريات النشر العالمية، والمؤتمرات الدولية، وكذا عدد الاستشهادات المرجعية، والتعاون الدولي وغيرها من المُؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي. وينشر هذا التصنيف ترتيب أفضل 1750 مؤسسة علمية فقط من أكثر من ثلاثين الف مؤسسة على مستوى العالم وهو ما يؤكد المكانة الدولية المتميزة لجامعة المنيا ضمن أفضل جامعات العالم.