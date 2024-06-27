اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 27-6-2024، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، الأول بقيمة 40 مليارا لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 273 يوما.

يأتي ذلك ضمن خطة لوزارة المالية تستهدف من خلالها طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة قيام البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و100 مليار لأجل 182 يوما، و90 مليارا لأجل 273 يوما، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا، خلال يونيو.

كما تتضمن طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 16 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.