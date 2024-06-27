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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يواصل حرب التجويع بغزة في مخالفة صارخة لكل القوانين الدولية

أطفال غزة
أطفال غزة
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الاحتلال يواصل حرب التجويع بغزة في مخالفة صارخة لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

يوم تلو الآخر يمر على غزة وتتفاقم معه المعاناة الإنسانية الحادة داخل القطاع، جوع ومرض ينهش الجسد من الداخل، وغارات ورصاصات غادرة تحاصره من الخارج، ووضع مأساوي يواجهه الكبير والصغير من المدنيين العزل الذين يدفعون الثمن الأكبر للعدوان الإسرائيلي الغاشم لأكثر من 260 يوما متواصلا.

وأفاد المرصد العالمي للجوع أفاد في أحدث تقاريره بأن خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مئات الآلاف من السكان يواجهون طقسا شديدا في الغذاء ما يؤدي إلى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وخطر المجاعة الوشيك والوفيات.

قوات الاحتلال حرب التجويع في غزة