"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا يرصد خطة التحالف الوطني بدعم الأسر الأكثر احتياجا

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يرصد خطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي فى دعم الأسر الأكثر احتياجا منذ تدشينه، وتناولت الخطة خلال النصف الأولى من عام 2024، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 28883796 مواطنا والأولوية كانت للأسر الأكثر احتياجا ووصلت لـ1483 أسرة فى 7 محافظات.

كما تناول التقرير تركيز التحالف على المحور الاجتماعى وسد فجوة الأسر الأكثر احتياجا وتم الانتهاء من إعادة إعمار 384 بيتا وتنفيذ معارض للملابس وتوزيع الحفة وبطاطين لـ17637 أسرة، وبعدها كان الدعم على الدور الصحى وتم توفير 22493 نضارة طبية وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون وتوزيع 273 جهازا تعويضيا.

وتم تنفيذ قوافل طبية بشكل يومى استفاد منها 698510 مواطنين، وأيضا القيام بدور الدعم الغذائى حيث تم توزيع شنط غذائية لـ150122 مستفيدا خلال 6 أشهر وتوزيع 561935 وجبة ساخنة و122285 كيلو لحوم و165388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا.