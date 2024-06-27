رفع 150 طن مخلفات صلبة بمدينة أبو قرقاص بالمنيا

نفذت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، حملة نظافة موسعة اليوم الخميس، ورفع ١٥٠ طن مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط بمركز أبو قرقاص ونقلهم للمقلب العمومي بالصحراوى الغربي.

من جانبه شدد المهندس حامد فخري رئيس مركز أبو قرقاص على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالى وزيادة عدد السيارات التى تنقل القمامة إلى المقلب العمومي بالصحراوى الغربى.

كما وجه رئيس المركز بالاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل في جميع أنحاء المركز، مؤكداً على ضرورة اتباع خطة عمل مُنظمة لرفع القمامة بشكل دوري، وغسل الشوارع، وتقليم الأشجار، وصيانة الإنارة، وتعقيم الأسواق والمناطق العامة.

وشدد رئيس المركز على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص والمجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على نظافة البيئة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية وعدم إلقاء القمامة في الشوارع .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع تجمعات القمامة والمخلفات.

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