حكومة بوليفيا: قائد الجيش كان يهدف إلى الاستيلاء على السلطة

قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة البوليفية إدواردو ديل كاستيلو، إن قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيجا، الذي اعتقل في محاولة انقلاب فاشلة، كان يهدف إلى الاستيلاء على السلطة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الخميس.

وأضاف ديل كاستيلو، إنه بالإضافة إلى القبض على خوان خوسيه زونيجا، تم اعتقال نائب الأدميرال في قوات البحرية خوان أرنيز سلفادور. وتم إقالة الرجلين من قبل رئيس البلاد لويس آرس، واستبدالهما بعد محولة الانقلاب الفاشلة.

وتابع ديل كاستيلو أن محاولة الانقلاب كانت بدوافع سياسية، مضيفا: "كان الهدف إسقاط السلطة المنتخبة ديمقراطيا. خوان خوسيه زونيجا أراد تولي السلطة".

وأوضح ديل كاستيلو أيضا أن شخصين أصيبا ونقلا إلى المستشفى، جراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أحدهما أصيب في ساقه برصاصة، والآخر لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأنه.