حل مشكلة نشوع المياه بمنازل أهالي الشيخ فضل بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مركز بني مزار اليوم الخميس بالتواصل مع مواطني منشية الشيخ فضل والتصدى لمشاكلهم أولا بأول.

وتابع اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بنى مزار حل المشكلة المقدمة من عدد من المواطنين بمنشية الشيخ فضل يتضررون فيها من نشوع مياه بمنازلهم.

كلف السايس رئيس القرية بحل المشكلة فوراً، حيث تمت معاينة المنازل وتبين أن هذه المياه جراء مرور ترعة بجوار المنازل وفى حل سريع وفوري للمشكلة أحضر رئيس القرية سيارة الكسح وتم كسح المياه

وفى ذات السياق اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز بني مزار على القيادات التنفيذية لمناقشة المشاكل التى تخص المواطنين ووجه الإدارات المعنية المختلفة بضرورة حل المشاكل أولا بأول وبما لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق الدولة.