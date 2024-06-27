رئيس بني مزار يستمع لمشاكل أهالي المدينة

قام اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، اليوم الخميس، بعقد لقاءات فردية وشخصية مع أهالي قرى شلقام - صندفا - أبو جرج فى إطار التصدى العاجل والفوري لمشاكل المواطنين.

واستمع رئيس مركز بني مزار لمشاكل المواطنين ومتطلباتهم وعرضها بطلبات كتابيه تفيد بتفاصيل المشكلة مع إحضار المستند الدال عليها إن وجد وبطاقة الرقم القومى، وأبدى رئيس المدينة اهتماما بجميع المشكلات المعروضة سواء العامة أو الفئوية.

وجاءت مشاكل المواطنين عن غلاء بعض السلع وبعض المعوقات المرورية وغيرها من المشكلات.

وفى ذات السياق شدد اللواء أركان حرب أحمد السايس على القيادات التنفيذية بسرعة حل المشاكل التى تخص المواطنين ووجها لإدارات المعنية المختلفة بضرورة حل المشاكل أولا بأول وبما لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك بناء على توجيهات م اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بأهمية عقد لقاءات جماهيرية وفردية للتواصل مع المواطنين والتصدى لمشاكلهم أولا بأول.

FB_IMG_1719467479530

FB_IMG_1719467471260

FB_IMG_1719467467705

FB_IMG_1719467465230

FB_IMG_1719467461566