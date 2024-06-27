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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق ورشة أخشاب ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل ورشة أخشاب بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه.

الأخشاب تفحمت

وكشفت المعاينة الأولية لمسرح الحريق، أن ألسنة اللهب قد أحرقت محتويات الورشة من الأخشاب، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

حريق ورشة أخشاب 

كان بلاغ ورد إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة نشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، ومن فورها دفعت الإدارة بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل الورشة وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأخشاب حريق ورشة بولاق الدكرور