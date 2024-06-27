محاولة اغتيال مبارك واعتزال محمد علي كلاي.. أبرز أحداث 26 يونيو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السادس والعشرون من يونيو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

في عام 1791، وصل عمر مكرم إلى القاهرة للمرة الأولى قادمًا من الصعيد، وبذلك بدأت رحلة جديدة في حياته.

في عام 1818، حقق المخترع الألماني كارل درايس إنجازًا كبيرًا بحصوله على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية، مما أسهم في تحويل وسائل النقل وطرق التنقل بشكل جذري.

في عام 1977، أحيا مغني الروك الأسطوري إلفيس بريسلي آخر حفل غنائي له، وسط حضور جماهيري كبير يعبر عن تأثر واسع بفنه وموسيقاه الرائعة.

في عام 1979، أعلن الملاكم العالمي محمد علي كلاي اعتزاله عن عالم الحلبات بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، وترك بصمة كبيرة في تاريخ الرياضة، حيث لم يكتف بأدائه المذهل في الحلبات بل اشتهر أيضًا بنشاطه السياسي والاجتماعي الذي جعله شخصية عالمية محبوبة ومحترمة.

في عام 1993، أطلقت الولايات المتحدة صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد، كجزء من عملية انتقامية على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في ابريل من نفس العام، تم تحديد العملية العسكرية للرد على التهديد الذي تعرض له بوش، والتي تم إحباطها قبل تنفيذها، فيما أكدت الولايات المتحدة أن الهجوم استهدف القيادة العسكرية والأمنية العراقية المسؤولة عن التخطيط للعملية ضد بوش.

في عام 1995، تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية. الحادث استهدف موكبه أثناء توجهه إلى فندق الإقامة، حيث تعرض لهجوم بالرصاص. تمكنت الحرس الرئاسي من التصدي للمهاجمين وتأمين المنطقة، وأكدت السلطات أن الرئيس ومرافقيه لم يصبوا بأذى وأنهم بصحة جيدة.

في عام 2006، انضمت جمهورية الجبل الأسود رسميًا إلى الأمم المتحدة، مما أضاف صوتًا جديدًا ومؤثرًا إلى المنظمة الدولية الرائدة في العالم.

في عام 2015، في حادث مروع هزَّ الكويت، حيث وقع تفجير انتحاري يوم الجمعة، استهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويتية. وأسفر الانفجار عن مقتل 27 شخصًا على الأقل وإصابة 227 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد أعربت السلطات عن حزنها العميق لهذا الحادث الأليم الذي استهدف المصلين.

في عام 2022، في حادثة مأساوية هزت مدينة إيست لندن في كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، تم تقديم تقرير يفيد بمقتل 21 شخصًا، بينهم عدد من القُصَّر، في حريق اندلع في ملهى ليلي، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة.