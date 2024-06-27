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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة لأهالي قرية التابوت.. محافظ المنيا يوجه برفع مخلفات التطهير

رفع مخلفات التطهير
رفع مخلفات التطهير بقرية التابوت بالمنيا
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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، رئيس مركز ومدينة ملوي بضرورة التواصل مع مواطني قرية التابوت وفحص كافة الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها مع إيجاد حلول بديلة فى إطار القانون.

وعلى الفور وفى استجابة سريعة لأهالى قرية التابوت بمجلس قروى نواى قام تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، برفع كافة المخلفات وتلافى أسباب الشكوى حفاظا على صحة المواطنين.

حيثُ قام على عبدالمنعم رئيس قرية نواى والأجهزة المعاونة برفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بترعة الديروطية، وذلك بمعدات الحملة الميكانيكيّة.

وأكد تاج أبو سداح أن رئاسة مركز ومدينة ملوى لن تدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن.

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