قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع مريض نفسي ألقى بنفسه من شرفة عيادة طبيبه المعالج بميدان الجيزة، وكلفت بانتداب الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، واستمعت إلى إفادات شقيق المجنى عليه والطبيب المعالج عن ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مريض نفسي يعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالعقار محل العثور على جثته، وأنه عقب قدومه لجلسة علاج رفقة شقيقه غافله وقام بالقفز من الطابق الثالث من داخل عيادة الطبيب، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.