التصريح بدفن فتاة سقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعقار بمنطقة العجوزة، بعدما أجرت المعاينة التصويرية لجسد الفتاة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

زلت قدمها

وأفادت التحريات بأن الفتاة المتوفاة كانت بالقرب من شرفة منزلها بالطابق الرابع من العقار، وعند اقترابها من حافة الشرفة زلت قدمها وسقطت على الأرض جثة هامدة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

سقطت من الرابع

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني، وسط بركة من الدماء وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإحراء التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بسقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.