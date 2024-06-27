النيابة تستعلم عن صحة سيدة حاولت إحراق نفسها بالجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت بحروق متفرقة إثر محاولة إحراق نفسها بشارع البحر الأعظم بالجيزة، للاستماع إلى أقوالها عن أسباب قيامها بذلك، واستمعت إلى إفادات أهلية المصابة وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بحروق متفرقة وادعاء محاولة إنهاء حياتها ومقيمة بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أقدام المصابة على محاولة إنهاء حياتها حرقا بإضرام النيران بجسدها لإدمانها المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.