بالأسماء.. نادى الفيوم يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والبراعم|صور

أعلن نادي محافظة الفيوم الرياضى برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم موسم 2024 .

وتقرر تعيين الكابتن شريف حربي، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على القطاع، والكابتن وائل مصطفى، رئيس القطاع، والكابتن محمود الحسيني، نائب رئيس القطاع، والكابتن خالد محمود، المدير الإداري للقطاع، والكابتن نادي رجب، إداري، والكابتن محمد صالح، إداري، والكابتن محمد شلبي، مدير فني لمواليد 2006/2005، والكابتن أحمد رمضان "مقص"، مدير فني لمواليد 2008/2007، والكابتن أحمد هاشم، مدير فني لمواليد 2010/2009، والكابتن مؤمن مصطفى، مدير فني لمواليد 2012/2011، والكابتن محمد دونجا، مدير فني لمواليد 2014/2013، والكابتن أحمد إسماعيل، مدير فني لمواليد 2016/2015 ,والكابتن أيمن عبد النبي، مدرب، والكابتن محمد أبو نادي، مدرب حراس مرمى، والكابتن وائل حسن، مدرب حراس مرمى، والكابتن شهاب أحمد، مدرب حراس مرمى، والكابتن علي شعبان، علاج طبيعي.

من جهه اخرى اعلن النادى عن انطلاق أختبارات كرة القدم" مجاناً" لمواليد 2005 حتي مواليد 2016 ناشئين وبراعم فى كرة القدم، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين القادم فى التاسعة صباحاً بملعب مركز شباب الساحة الشعبيه بمدينه الفيوم.



تجرى الاختبارات بعد عودة القطاع فى ثوبه الجديد، إلى إدارة نادى محافظة الفيوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وتحت اشراف نخبة متميزة من المدربين، لاختيار عدد كبير من الموهوبين كروياً يكونون نواة لتكوين فريق كرة قدم يمثل محافظة الفيوم، وقادر على تحقيق حلم شعب محافظة الفيوم، للوصول إلى الدورى الممتاز.



ويتولى مهمة الإشراف والاختيارات، مجموعة من المدربين الأكفاء من أبناء النادي، فى مقدمتهم الكابتن وائل مصطفى رئيس القطاع، والكابتن محمود الحسيني نائباً، بقيادة الكابتن شريف حربي المشرف العام على الكرة وممثل مجلس الادارة، فى ظل التوجيهات الخاصة بتطوير قطاع كرة القدم.

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