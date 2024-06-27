ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا

أعلن فرع التأمين الصحي بالمنيا عن فتح باب القبول بالمدرسة الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025 للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأعلن فرع التأمين الصحي أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتامين الصحي والحد الأدني للمجموع 250 درجة في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو .

http://ww.hho.gov.eg/Ar/pages/default.Aspx

أو من خلال الرابط المباشر

http:/41.33.97.115/Nursingschool/request.aspx

خطوات التقديم

1-يتم فتح اللينك من يوم 29 \6 إلى 5\7\2024 ويظهر به شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض.

2-يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي .

3- يتم رفع صورة بملف pdf يحتوي على (صورة شهادة الميلاد -صورة شخصية حديثة للطالب-صورة شهادة الإعدادية حديثة -صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر -بيان درجة للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها علي الشهادة الإعدادية -شهادة حسن سير وسلوك )

4-يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها

5-يتم التوجه إلي المدرسة ببطاقة الترشيح في الموعد المحدد بعد انتهاء موعد التقديم وسيتم مراجعة الملفات ومطابقتها الشروط