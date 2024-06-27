كوبا أمريكا 2024| منتخب فنزويلا ينجو من فخ المكسيك ويتأهل لربع النهائي

نجا منتخب فنزويلا من فخ التعادل أمام المكسيك، في المباراة التي جمعت اليوم الخميس على ملعب صوفي ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي المنتخبين لتحريك الشباك الساكنة، وكانت أبرز تلك المحاولات، كرة سالمون روندون لاعب منتخب فنزويلا، التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، استطاع سالمون روندون تسجيل الهدف الأول ووضع منتخب بلاده في المقدمة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 57.

وكاد منتخب المكسيك أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل، حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 88 لصالح المنتخب المكسيكي، ولكن أوريلين بينيديا أهدرها، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فنزويلا على المكسيك بنتيجة 1-0.

كوبا أمريكا 2024

وبهذا الفوز، حسم منتخب فنزويلا تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما فاز في مباراتين بدور المجموعات، وقبل خوضه لقاء الجولة الثالثة والأخيرة.

ورافق منتخب فنزويلا، الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعدما تأهل الأخير إلى هذا الدور بعد فوزه على كندا وتشيلي، على صدارة المجموعة الأولى حتى الآن ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب فنزويلا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب المكسيك عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل