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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

ومنذ قليل، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة وادي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أفادت مصادر فلسطينية، أنه تم نقل عدة إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم إلى المستشفيات القريبة من المخيم.

كما وصل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى الإندونيسي جراء غارة على مخيم جباليا شمال  قطاع غزة.

استشهد فلسطيني إصابة شابين فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم بيت لاهيا