أسعار الذهب فى مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024، ليستكمل حالة التذبذب المسيطرة علي سوق الذهب المحلي منذ عدة أيام متأثرا بتراجع أسعاره في البورصات العالمية.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالا في محلات الصاغة بمصر ) نحو 3140 جنيها للبيع، و3120 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (أغلى الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر ) بدون مصنعية نحو 3588.5 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم في مصر حوالي 3268.5 جنيه للشراء. ، في حين سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للبيع نحو 3289.5 جنيه



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 (الأوسط بين الأعيرة الذهبية ) إلى حوالي 2691.5 جنيه للبيع و 2674.25 جنيه للشراء،



كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم نحو 2093.25 جنيه للبيع و 2080 جنيه للشراء،



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 بدية اليوم في مصر حوالي 1782.75 جنيه للشراء ، و حوالي 1794.25 جنيه للبيع .



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1337.25 جنيه للشراء ، فيما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1345.75 جنيه للبيع .



و وصل سعر الجنيه الذهب. " و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) بداية اليوم نحو 25120 جنيها للبيع و 24960 جنيهًا للشراء، ليسجل انخفاضا بنحو 40 جنيها،

وفي البورصات العالمية ، سجل سعر الأونصة “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” الي حوالي 2302 دولارا للبيع ، و حوالي 2301 دولارا للشراء،

وبالنسبة لسعر مصنعية الذهب والدمغة

، فهي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، و من محافظة لآخري ، و يتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.