"نيويورك تايمز": الناتو يسعى لطمأنه زيلينسكي بإقامة "جسر إلى الحلف" قبل قمة واشنطن

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن حلف "الناتو" يأمل أن يؤدي الوعد ببناء "جسر إلى الناتو" في كييف إلى طمأنة فلاديمير زيلينسكي وانعقاد المنظمة المقبلة بسلاسة أكبر منها العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية وقيادة "الناتو" تحاولان بهذه الطريقة "منح كييف شيئا مهما في القمة"، دون التخلي عن موقفهما بأن الوقت ليس مناسبا لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

ومن المقرر عقد قمة "الناتو" المقبلة في واشنطن يومي 9 و11 يوليو المقبل.

وتؤكد الصحيفة أن دول الناتو تأمل أن يحظى وعد بـ"جسر (مؤسساتي) لعضوية أوكرانيا في الناتو برضي زيلينسكي، ويجعل القمة تسير بسلاسة أكبر مما كانت عليه قبل عام في فيلنيوس، عندما أعرب صراحة عن عدم رضاه عن عدم منح أوكرانيا مواعيد نهائية واضحة للانضمام إلى الحلف".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن دول حلف شمال الأطلسي اختلفت حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في القمة المقبلة في واشنطن.

ووفقا للمسؤولين، فإن الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك بريطانيا ودول أوروبا الشرقية، يصرون على الدعم القوي لدخول أوكرانيا إلى الحلف، ومع ذلك ليست كل دول "الناتو" مستعدة "للذهاب إلى هذا الحد"، وأشارت "سي إن إن" إلى أن المسؤولين الأمريكيين والألمان عرضوا تزويد أوكرانيا بـ "جسر إلى الحلف" فقط.

وذكر المشاركون في اجتماع قمة "الناتو" الذي عقد في بروكسل في يونيو 2021 في البيان الختامي أن أوكرانيا وجورجيا يمكن أن تصبحا عضوين في الحلف في المستقبل، وتعارض روسيا بشكل قاطع توسيع حلف شمال الأطلسي شرقًا.