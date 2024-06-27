تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بنحو 35 قرشا، بحسب آخر تحديث لشاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

ليسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.00 جنيه شراء، مقابل 48.14 جنيه للبيع

وسجل الدولار أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم 48.96 جنيها في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الي نحو 48.96 جنيه للشراء، مقابل 48.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.08 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الحنيه المصري نحو 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.08 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 48.00 جنيه للشراء، مقابل 48.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي الي حوالي 47.96 جنيه للشراء، مقابل 48.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.00 جنيه للشراء، مقابل 48.10 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك مصر ليسجل نحو 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.15 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.99 جنيه للشراء، مقابل 48.09 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك بداية اليوم نحو 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.05 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الخميس نحو 48.15 جنيه للشراء، مقابل 48.25 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي بداية اليوم الخميس حوالي 47.98 جنيه للشراء، مقابل 48.08 جنيه للبيع.