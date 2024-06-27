كوبا أمريكا 2024| منتخب الإكوادور يصحح أوضاعه بفوز على جامايكا

تغلب منتخب الإكوادور على جامايكا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب أليجيانت ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الإكوادور بثنائية دون رد، حيث جاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، إذ أحرز بالمر لاعب منتخب جامايكا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13.

وأضاف كيندي بايز الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخب جامايكا تغييرين لتعديل النتيجة، وبالفعل نجح ميشايل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 54.

واستمرت النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، ليأتي ألان ميندا ويقتل أحلام منتخب جامايكا بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

وبهذا الفوز، صحح منتخب الإكوادور من أوضاعه في بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما خسر في الجولة الأولى من فنزويلا بهدفين مقابل هدف.

كوبا أمريكا 2024

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب الإكوادور جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن المكسيك وفنزويلا اللذان يلتقيان بعد قليل في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد منتخب جامايكا بلا نقاط واقترب من توديع البطولة باحتلاله المركز الرابع والأخير.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.