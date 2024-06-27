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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الإدمان.. ثلاثينية تشعل النار في جسدها بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أقدمت ربة منزل في عقدها الثالث على محاولة إنهاء حياتها حرقًا بإضرام النيران بجسدها لإدمانها المواد المخدرة بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بحروق متفرقة وادعاء محاولة إنهاء حياتها ومقيمة بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اقدام المصابة على محاولة إنهاء حياتها حرقا بإضرام النيران بجسدها لإدمانها المواد المخدرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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