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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أشلاء بشرية داخل القمامة تثير الذعر بأوسيم.. وفريق بحث لحل اللغز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على أشلاء بشرية، عبارة عن ساقين لسيدة بهما كدمات وسحجات داخل كيس وسط القمامة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل نظافة يفيد بعثوره على كيس بلاستيك أسود وسط منطقة تجميع القمامة به أشلاء بشرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء بشرية عبارة عن ساقين لسيدة وبهما آثار كدمات وسحجات متفرقة، وجرى نقل الأشلاء إلي الطب الشرعي بعد قرار النيابة العامة.

فيما تم تشكيل فريق بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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