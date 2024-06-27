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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط متهم بابتزاز سيدة خليجية ووالدتها بمقطع فيديو في العجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على نجار متهم بابتزاز سيدة ووالدتها يحملان جنسية دولة خليجية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة خليجية وبرفقتها والدتها المسنة، تفيد بتضررها من نجار مقيم بدائرة القسم لقيامه بابتزازها بمقطع فيديو صوره خلسة لوالدتها المسنة وهي بقميص النوم أثناء تواجده لإصلاح باب الشقة، وقيامه بإرسال الفيديو لها وطلب مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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