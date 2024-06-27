تفاصيل مشاجرة سعد الصغير ومحام بشارع جامعة الدول العربية

نشبت مشاجرة بين المطرب الشعبي سعد الصغير وجاره المحامي؛ بسبب خلافات جيرة بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

سعد الصغير داخل قسم العجوزة

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين المطرب الشعبي سعد الصغير وجاره المحامي بسبب خلافات جيرة بشارع جامعة الدول العربية بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين تضرر محامي جار المطرب الشعبي سعد الصغير من الأخير لقيام المحامي بافتتاح مطعم أسفل العقار محل سكنهما ومحاولته عمل باب داخل من العقار وهو ما رفضه المطرب سعد الصغير.

واقتيد الطرفان إلى ديوان قسم شرطة العجوزة، وعقب الوصول طلب الطرفان الصلح وانصرفا من ديوان القسم عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.