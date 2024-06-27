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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة "اللبونة" عند أطراف الناقورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصفا استهدف منطقة "اللبونة" عند أطراف الناقورة في جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مدينة النبطية استهدفت منزلًا، ونتج عن تلك الغارة وقوع 5 إصابات بين طفيفة ومستقرة وأضرار بالمنازل المحيطة.

وحلقت عددا من الطائرات الإسرائيلية على مستويات منخفضة في أجواء جنوب لبنان، وشنت غارة بالصواريخ على بلدتي كفركلا والخيام جنوب لبنان.

وأمس الأربعاء، استهدف حزب الله اللبناني موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع ‏العاصي بقذائف المدفعية، وتم إصابتها إصابة مباشرة.

كما استهدف حزب الله اللبناني  مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي ‏في "أفيفيم" ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى اللبنانية.

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