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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها

حسين زين
حسين زين
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فى إطار مشاركة الهيئة الوطنية للإعلام بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة بجزء بسيط فى الجهود الوطنية لتجاوز اي تحديات تواجه الدولة المصرية.

تعلن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت التابعة لها من استديوهات ومكاتب إدارية، وبما يتوافق مع حسن سير العمل وانتظامه.

وانطلاقا من دورها الوطني  بتقديم المساندة الإعلامية لتلك الإجراءات فقد تم توجيه كافة  القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية التابعة للوطنية للإعلام بتكثيف الجرعة البرامجية والتنويهات التى تستهدف التوعية بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية  والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج حفاظًا على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها، وتسليط الضوء على كافة إجراءات أجهزة الدولة فى هذا الشأن

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