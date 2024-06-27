يورو 2024.. المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 والمواجهات النارية

اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعد نهاية منافسات دور المجموعات بتحديد آخر منتخبين تأهلا إلى ثمن النهائي مع تحديد أفضل 4 ثوالث.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وخطفا منتخبا تركيا وجورجيا آخر بطاقتين لدور ثمن النهائي من يورو 2024، ليتأهلا رفقة البرتغال من المجموعة السادسة.

وبلغ منتخب تركيا دور الـ16 وصيفًا للمجموعة، بينما خطف منتخب جورجيا بطاقة التأهل ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات.

متصدرو مجموعات يورو 2024

وتأهل كل من، ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، رومانيا، والبرتغال على رأس المجموعات بالترتيب من الأولى إلى السادسة.

وصيف دور المجموعات لبطولة يورو 2024

أما منتخبات، سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، وتركيا تأهلوا في مركز الوصيف على الترتيب أيضًا.

أفضل ثوالث في مجموعات يورو 2024

بينما حصدت 4 منتخبات بطاقات التأهل للدور المقبل كأفضل ثوالث في المجموعات، هم: سلوفينيا من المجموعة الثالثة، هولندا من الرابعة، سلوفاكيا من الخامسة، وجورجيا من المجموعة السادسة.

تنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 يوم 29 يونيو الجاري، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من يورو 2024

ألمانيا - سويسرا - إسبانيا - إيطاليا - إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا - النمسا - فرنسا - هولندا - رومانيا - بلجيكا - سلوفاكيا - البرتغال - تركيا - جورجيا.

وأسفرت قرعة دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 عن مواجهات نارية، على رأسها إيطاليا ضد سويسرا، فرنسا ضد بلجيكا.

مواجهات دور الـ16 في يورو 2024

إيطاليا ضد سويسرا

فرنسا ضد بلجيكا

ألمانيا ضد الدنمارك

إنجلترا ضد سلوفاكيا

إسبانيا ضد جورجيا

البرتغال ضد سلوفينيا

هولندا ضد رومانيا

النمسا ضد تركيا

مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة يورو 2024

السبت 29 يونيو

7:00 مساء.. سويسرا ضد إيطاليا.. الملعب الأولمبي في برلين.

10:00 مساء.. ألمانيا ضد الدنمارك.. سيجنال إيدونا بارك.

الأحد 30 يونيو

7:00 مساء.. إنجلترا ضد سلوفاكيا.. فيلتينس أرينا.

10:00 مساء.. إسبانيا ضد جورجيا.. راين إنرجي.

الإثنين 1 يوليو

7:00 مساء.. فرنسا ضد بلجيكا.. ملعب مركور شبيل أرينا.

10:00 مساء.. البرتغال ضد سلوفينيا.. ملعب دوتش بانك بارك.

الثلاثاء 2 يوليو

7:00 مساء.. رومانيا ضد هولندا.. أليانز أرينا.

10:00 مساء.. النمسا ضد تركيا.. ريد بول أرينا.