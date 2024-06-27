سوريا.. استشهاد شخصين وإصابة جندي بجروح جراء قصف إسرائيلي جنوب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بشن عدة غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة جنوب العاصمة السورية.

وأضاف المصدر، أن الغارات الإسرائيلية، نتج عنها استشهاد شخصين وإصابة جندي، جراء القصف الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه نقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق .

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف مناطق متفرقة في سوريا من وقت لآخر، مستهدفا مراكز حيوية في العاصمة السورية .