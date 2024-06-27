ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. استشهاد شخصين وإصابة جندي بجروح جراء قصف إسرائيلي جنوب دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بشن عدة غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة جنوب العاصمة السورية.

وأضاف المصدر، أن الغارات الإسرائيلية، نتج عنها استشهاد شخصين وإصابة جندي، جراء القصف الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه نقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق .

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف مناطق متفرقة في سوريا من وقت لآخر، مستهدفا مراكز حيوية في العاصمة السورية . 

سوريا دمشق استشهاد مدنيين اثنين إصابة جندي قصف جوي إسرائيلي