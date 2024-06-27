شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرين، اليوم الخميس، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بـ 6 غارات مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة وادي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية، أنه تم نقل عدة إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم إلى المستشفيات القريبة من المخيم.

كما وصل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى الإندونيسي جراء غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، عدة اعتقالات في مدينة جنين، حيث تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وهم، جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.

اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم جنوب بيت لحم.