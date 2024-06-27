المغرب والمانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي فى المجال الامني

بحث المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، فى جمهورية المانيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى، وذلك خلال زيارة عمل الى المانيا بدعوة رسمية من الجانب الالماني.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ان حموشي عقد، خلال هذه الزيارة، لقاءات عمل مع كل من ديتر رومان، رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية (BUNDESPOLIZEI)، وهولغر مينش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

واضاف البيان أن المدير العام للأمن الوطني المغربي، والوفد المرافق له قام بزيارة خاصة إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب “GTAZ” بمدينة برلين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع سلطات الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بعده العابر للحدود الوطنية.

وأشار البيان إلى أنه خلال الزيارة تم استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى، كما اطلع حموشي على جانب من الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما قام الوفد ألامني المغربي بزيارة ميدانية رفقة رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية لمرافق وتجهيزات الملعب الأولمبي ببرلين، الذي يحتضن بعض المقابلات الرياضية الأوروبية، وكذا إلى مركز تدبير العمليات الشرطية الذي يشرف على بروتوكولات الأمن والسلامة خلال هذه البطولة الكروية.

واشار البيان الى ان الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى ياتى ضمن التحضيرات المتقدمة التي وصلت إليها السلطات الأمنية المغربية، استعدادا لاحتضان المغرب لمؤتمرات امنية وبطولات رياضية عالمية وقارية، تنطلق باحتضان الدورة الثالثة والتسعين لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بمدينة مراكش خلال السنة المقبلة، وكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، ثم الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.