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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

6 غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدرسة في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس

البوابة نيوز
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن 6 غارات جوية استهدفت مدرسة "الخنساء" ببلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

وصل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى الإندونيسي جراء غارة على مخيم جباليا شمال  قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، عدة اعتقالات في مدينة جنين، حيث تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وهم، جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.

اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم جنوب بيت لحم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

6 غارات جوية إسرائيلية بلدة عبسان خان يونس