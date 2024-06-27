محكمة أمريكية تحكم بالسجن 45 عاما على رئيس هندوراس السابق

أدانت محكمة أمريكية، رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بتهم تمكين تجار المخدرات من استخدام قواته العسكرية وقوات الشرطة الوطنية للمساعدة في إدخال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وحكم القاضي بي كيفن كاستل، على هيرنانديز، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الأربعاء، بالسجن 45 عامًا في أحد سجون الولايات المتحدة، وغرامة قدرها 8 ملايين دولار، ووصفه بأنه "سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة قام بحماية مجموعة مختارة من المهربين".

من جهته، قال هيرنانديز عند النطق بالحكم: "أنا بريء.. لقد اتهمت خطأً وظلمًا".

واعترف هيرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تدفع لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريبًا، لكنه نفى قبول الرشى بنفسه، فيما أصر في بيان مطول أدلى به من خلال مترجم على أن محاكمته كانت غير عادلة لأنه لم يسمح له بإدراج أدلة من شأنها أن تجعل هيئة المحلفين تجده غير مذنب.

وقال المدعون الأمريكيون إن هيرنانديز عمل مع تجار المخدرات منذ عام 2004، وحصل على رشى بملايين الدولارات أثناء ترقيته من عضو في الكونجرس الريفي إلى رئيس الكونجرس الوطني، ثم إلى أعلى منصب في البلاد.