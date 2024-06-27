تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول

أعلن المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، توقف العرض المسرحي "الحلم حلاوة" مؤقتا بسبب بعض أعمال الصيانة التي تجرى للمسرح، وسوف يعلن عن موعد استئنافه قريبًا، وبذلك لا يوجد عروض ابتداء من اليوم الخميس، 27 يونيو الجاري.

"الحلم حلاوة" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة أعضاء فرقة المسرح القومي للأطفال، أشعار طارق علي، موسيقى والحان هاني عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخري العزازي، اضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفي، مخرج منفذ محمد فاروق، ومن تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب.

يشار إلى أن العرض المسرحي "الحلم حلاوة" تم افتتاحه ثان أيام عيد الأضحى المبارك، في الثامنة مساء على مسرح متروبول بالعتبة "عبدالمنعم مدبولي" سابقا.

