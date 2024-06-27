فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن حزام ناري شرق مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بشن حزام ناري شرق مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، أفادت مصادر فلسطينية، أنه تم نقل عدة إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم إلى المستشفيات القريبة من المخيم.

كما وصل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى الإندونيسي جراء غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، عدة اعتقالات في مدينة جنين، حيث تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وهم، جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.

اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم جنوب بيت لحم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.