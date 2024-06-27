يورو 2024.. منتخب تركيا يفوز على التشيك ويتأهل لثمن النهائي

حقق منتخب تركيا فوزًا ثمينًا على التشيك بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب فولكسبارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما بدأت المباراة باستحواذ متبادل بين المنتخبين حتى الدقيقة 20، التي شهدت حالة طرد حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أنتونين باراك لاعب منتخب التشيك، بعدما حصل على بطاقتين صفراوتين.

مباراة تركيا ضد التشيك

وبعدها استغل منتخب تركيا النقص العددي في صفوف التشيك، ليسيطر على مجريات اللعب والكرة وبدأ فاعليته الهجومية على مرمى المنافس، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، قص هاكان تشالهان أوغلو لاعب منتخب تركيا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 51 بتمريرة من إسماعيل يوكسك.

واستطاع منتخب التشيك أن يحرز هدف التعادل بـ10 لاعبين، وذلك عن طريق توماس سوستشيك في الدقيقة 66، ليستمر التعادل مجددًا حتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+4، سجل سينك توسن هدف فوز المنتخب التركي على نظيره التشيكي، قبل أن يحصل لاعب الأخير توماس تشوري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب تركيا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، وصيفًا للمجموعة السادسة مع البرتغال، وكذا منتخب جورجيا ضمن أفضل ثوالث.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب تركيا رصيده إلى 6 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع البرتغال المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب التشيك عند نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.