الكويت والعراق يبحثان سبل متابعة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين

عقد مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية العميد ركن وليد خالد السعيد، اجتماعا تنسيقيا مع قائد حدود المنطقة الرابعة لجمهورية العراق اللواء نوفل حسن فؤاد، لبحث سبل متابعة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان مساء أمس الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقد في مقر إدارة أمن الحدود البرية بقطاع الرتقة بالجانب الكويتي يعد الاجتماع الدوري الحادي عشر بين مسؤولي أمن الحدود البرية لدولة الكويت وجمهورية العراق ويأتي في إطار التنسيق المشترك والسعي الدائم لتأمين الحدود المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية العراقية.

وبحث الاجتماع سبل متابعة وتنفيذ ما اتفق عليه قادة المناطق، ومراقبة الشريط الحدودي بصورة مستمرة وتسيير الدوريات للحد من عمليات التسلل والتهريب، والاستمرار بالتنسيق وتبادل المعلومات عن المهربين وطرق التهريب بين البلدين، ومراقبة حالة الدعامات الحدودية وتجديدها في إطار الاتفاقيات الأمنية.