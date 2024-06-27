يورو 2024.. منتخب البرتغال يخسر من جورجيا بمشاركة رونالدو

تلقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو هزيمة مفاجئة من جورجيا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال، ولعب حتى الدقيقة 66 بعد استبداله بزميله جونسالو راموس، كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 28.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب جورجيا عن طريق نجم نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الثانية منذ بداية اللقاء.

وبعد هذا الهدف، بحث منتخب البرتغال عن هدف التعادل، ولكن باءت محاولات رفاق رونالدو بالفشل في أكثر من فرصة تهديفية أبرزها كرة جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب البرتغالي باحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن أضاف منتخب جورجيا الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح اللاعب جيورجيس ميكاوتادزي.

يورو 2024

وكان منتخب البرتغال حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، بعد فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

وبتلك النتيجة، ظل منتخب البرتغال على صدارة المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، بينما احتل منتخب جورجيا المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب تركيا وصيف الترتيب.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.