لترشيد الاستهلاك.. «القناة للكهرباء»تعلن خفض معدلات تشغيل التكييفات داخل قطاعات وإدارات الشركة

قرر رئيس مجلس الإدارة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء سامي عرفة أبو وردة عدم تشغيل أجهزة التكييفات داخل كافة مباني ومكاتب الشركة مع تقليل نسبة الإنارة في كافة المباني أثناء العمل إلى ٥٠/١٠٠ مع فصل التيار الكهربائي عن كافة المنشآت الخاصة بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

واوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم تشكيل فرق عمل للمرور على كافة منشآت الشركة يوميا للتأكد من تنفيذ القرار، كما قرر تشكيل فرق عمل بكل قطاع ومحافظة لعمل ندوات توعية المواطنين بفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء بالاشتراك مع كافة الوحدات المحلية والجهات الحكومية كذلك تشكيل فرق عمل للمرور على الوحدات المحلية والجهات الحكومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل كافة المباني الحكومية كذلك تكليف الإدارة العامة لترشيد الطاقة بتقديم الدعم الفني والإرشاد وتوعية المواطنين