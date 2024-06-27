«البوابة نيوز» تدعم الحكومة في خطة ترشيد الكهرباء وتوضح كيفية الحد من الاستهلاك المفرط

تعرضت مصر خلال الأيام الماضية لموجة حر شديدة حيث تخطت درجات الحرارة حاجز الـ 40 في القاهرة، وهو ما نتج عنها زيادة في الأحمال الكهربائية، نتيجة استخدام أجهزة التكييف والمبردات الهوائية بصورة أكبر في المنازل والمصانع والأماكن التجارية.

وحرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على وضع خطة تشمل تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى حملة التوعية المستمرة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

وتضامنا مع خطة ترشيد الاستهلاك «البوابة نيوز» توضح لقرائها الخطوات التي من الممكن أن يلتزم بها الفرد لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم وهي كالآتي ::-

1-غلق الأنوار غير الضرورية

2-صيانة التكييفات لتقليل الاستهلاك

3-التأكد من إغلاق باب الثلاجة والديب فريز جيدًا ووضعهم في أماكن بعيدة عن البوتاجاز.

4-الامتناع عن استخدام الفرن الكهربائي.

5-الحرص على نزع فيش المكواة والشواحن وأجهزة التلفزيون والريسيفر بعد انتهاء الاستخدام.. وعدم استخدام الغلاية الكهربائية.

ومن ناحية أخري وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من النصائح لخفض استهلاك الإضاءة بالمبانى الحكومية وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة الهيئات والمبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

“أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية” ::-

1- غلق مفاتيح الإنارة في الأماكن والمكاتب غير المشغولة أو استخدام حساسات.

2- الاستهلاك الأمثل للإضاءة النهارية من خلال النوافذ المتاحة.

3- استخدام لمبات الإضاءة الموفرة للطاقة مع وجود مفاتيح تحكم جيدة لدرجات الإضاءة.

4- تصميم الإضاءة في مجموعات صغيرة في محيط مكان الاستخدام لتسهيل التحكم في فتح عدد محدود ومطلوب من اللمبات وغلق المجموعات الأخرى غير المطلوبة في هذا التوقيت.

5- الغلق الأوتوماتيكي للإضاءة حال عدم وجود أشخاص.

وكانت الحكومة قد اعلنت أنها ستبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء اعتبارا من يوليو القادم بغلق المحلات التجارية والمولات في جميع أنحاء الجمهورية في الساعة العاشرة مساءا، وغلق الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم بحد أقصى في الواحدة صباحا.