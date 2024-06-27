بورصة الوسط الفني| الفيشاوي وداود الخاسران من «ولاد رزق».. شيرين وحسام حبيب كلاكيت بلا نهاية.. و«مرض كندة علوش» الخبر الأبرز فنيًا

تشتعل الأحداث بشكل كبير داخل الوسط الفنى، بين كواليس المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب التى لا تنتهى، إلى جانب نجاحات فيلم ولاد رزق فى الجزء الثالث وهو الحدث الأبرز فى الموسم السينمائى، وبين مرض الفنانة كندة علوش بمرض السرطان وهو الخبر الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية داخل الوسط الفنى.

الفيشاوي وداود الخاسران من "ولاد رزق 3"

بعد النجاح الكبير الذى حققه ويحققه فيلم "ولاد رزق 3"، منذ طرحه بدور العرض السينمائى للمشاركة فى موسم عيد الأضحى وحتى الآن، وتصدر الفيلم لشباك تذاكر السينما والتربع بالأرقام على إيرادات الموسم الحالي، وتحطيم كل الأرقام القياسية التى تم تحقيقها لفيلم سينمائي على مدار التاريخ الفنى.

كل تلك العوامل جعلت الفنان أحمد الفيشاوى والفنان أحمد داوود، هما الخاسران من كل تلك النجاحات، بعد أن شاركا فى الجزئين الأول والثاني من العمل.

ويعتبر الفيشاوى الخاسر الأكبر لأنه الأكبر سناً من داوود، ويحاول أن يسطر تاريخا سينمائيا خاصةً أنه شارك بعدد من الأفلام السينمائية المتتالية دون تحقيق نجاح فى شباك التذاكر السينمائى.

وتأتى خسارة الفنان أحمد داوود فى أنه على المستوى السينمائى، يعتبر ولاد رزق هو النقطة الأبرز فى تاريخه السينمائى، وعدم المشاركة فى الجزء الأكثر نجاحاً هو خسارة كبيرة له.

أحمد الفيشاوي وأحمد داوود



شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب كلاكيت بلا نهاية

عاد عنوان شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب يتصدر كل الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال الأيام القليلة الماضية كالعادة، وهو أمر اعتاد عليه الجمهور والمتابعون خلال كل السنوات الأخيرة منذ بداية إعلان زواجهما حتى الانفصال والعودة لعدة مرات.

وظهر طرف جديد فى القصة هذه المرة وهو محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب والذى استولى على كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباع أخته المطربة شيرين عبدالوهاب على حد وصف الأخيرة، كما أكدت أن حسام حبيب قال الحقيقة وكل ما ذكر شقيقها من أوصاف هى حقيقه، وطالبت الجمهور بعدم تصديق أى حديث من شقيقها عنها أو عن حياتها.

وفى تسجيل صوتى أرسلته للإعلامي عمرو أديب، قدمت شيرين عبدالوهاب اعتذارا لجمهورها عن تصدر مشكلاتها مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأنها تنتظر عددا من الأغنيات فى الفترة المقبلة تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وأن شقيقها باعها وسرق أغنياتها وإيرادات تلك الأغاني من مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك بموجب توكيل عام له كانت قد أوكلته إياه.

شيرين وحسام حبيب

مرض كندة علوش الحدث الأبرز فى الوسط الفنى

أعلنت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض السرطان، مع الإعلامية منى الشاذلي، ومن بعد إعلانها انهالت تعليقات الدعم من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، ومعظم نجوم ونجمات الوسط الفنى.

كندة علوش

صلاح مفاجأة الدعم

وأعلنت الفنانة كندة علوش عن تلقي زوجها الفنان عمرو يوسف، مكالمة من اللاعب المصري محمد صلاح والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن تقديمه الدعم الطبي بعرضها على أي مركز علاجي بلندن، وعن دعمه لها، وأن بيت محمد صلاح فى إنجلترا مفتوح لاستضافتهم فى أى وقت أثناء رحلة العلاج إذا رغبت فى التوجه إلى إنجلترا.